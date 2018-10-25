Понад тисячу українських шкіл працюють на пічному опаленні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні 1 тис. 98 загальноосвітніх навчальних закладів працює взимку на пічному опаленні. Про це заявили у Держпродспоживслужбі, звітуючи про проведені контролерами перевірки, передає УНН.
Крім того, на пічному опаленні працюють 600 дитячих садочків, що становить 5% від загальної кількості.
Також контролери констатували необхідність посилення нагляду за температурним режимом в українських школах та садочках в осінньо-зимовий період.
Нагадаємо, окрім опалення, сотні шкіл в Україні не мають власної каналізації, води та навіть харчоблоків.
Крім того, повного капітального ремонту потребують майже 600 садочків (а це 5% від загальної кількості) і понад 1150 шкіл (7%).
"Це означає, що вказані навчальні заклади працюють у напіваварійному стані, і не зважаючи на це, їх щоденно відвідують сотні дітей", - написав з цього приводу нардеп Сергій Тригубенко.
У зв'язку з цим політик закликав усіх потенційних учасників наступних парламентських виборів “розпочинати свою передвиборчу агітацію на реальних прикладах підтримки навчальних закладів у своїх регіонах”.