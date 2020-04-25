Более полусотни случаев излечений от коронавируса подтвердили в Кировоградской области

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Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 4000 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 48067 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91034 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103825 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129826 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129884 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174150 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122091 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 159058 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 18:57 • 103902 просмотра
Актуальное
Более полусотни случаев излечений от коронавируса подтвердили в Кировоградской области

Более полусотни случаев излечений от коронавируса подтвердили в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 12053 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. За минувшие сутки еще 18 человек вылечились от COVID-19 в Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, пишет УНН.

Лабораторно подтвердили выздоровления 54-летней женщины из Знаменки, выздоровели 17 жителей Кропивницкого. Среди них — 12-летняя девочка и 8 медработников (7 — из областного госпиталя ветеранов войны, 1 — из больницы скорой помощи).

Всего в области подтвердили уже 53 случая выздоровления от коронавируса.

Как сообщал УНН, по состоянию на 25 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом обнаружили 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Украинские Национальные Новости

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