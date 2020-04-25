Понад 300 випадків COVID-19 підтвердили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 25 квітня, в Кіровоградської області лабораторним методом виявили 306 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, пише кореспондент УНН.
Безпосередньо за минулу добу методом ПЛР-реакції зареєстрували 23 нових випадків захворювання на COVID-19. Йдеться про: 19 інфікованих із Кропивницького, 41-річну жінку з Олександрівки, 42-річну жінку та 41-річного чоловіка з Приютівки Олександрійського району, у яких позитивний ПЛР-тест виявили під час їх перебування на обсервації у Кропивницькому після повернення з-за кордону.
Лікарі обстежать інфікованих. У разі легкого перебігу хвороби вони перебуватимуть на самоізоляції, у разі ускладнень хворих госпіталізують.
Мова і про 32-річну жінку з Спільного Новгородківського району. Пацієнтку доставили до обласної лікарні у важкому стані. У неї відібрали матеріали для проведення ПЛР-дослідження. Учора прийшли результати підтвердження інфікування на COVID-19. Після трьох реанімувань жінку не вдалось врятувати. Учора вона померла.
Серед 23 нових інфікованих на коронавірус — 7 медпрацівників: 59-річна молодша медсестра приватної клініки, 53-річна медпрацівниця станції переливання крові, 41-річна медсестра Олександрівського районного ЦПМСД, 40-річна та 58-річна медсестри Центральної міської лікарні в Кропивницькому, подружжя лікарів: 71-річний стоматолог обласної стоматполіклініки та 69-річна методистка Центру статистики.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 8 125 випадків COVID-19.