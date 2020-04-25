Понад півсотні випадків одужань від коронавірусу підтвердили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. За минулу добу ще 18 людей вилікувались від COVID-19 на Кіровоградщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, пише УНН.
Лабораторно підтвердили одужання 54-річної жінки зі Знам’янки, одужали 17 жителів Кропивницького. Серед них — 12-річна дівчинка та 8 медпрацівників (7 — з обласного госпіталю ветеранів війни, 1 — з лікарні швидкої допомоги).
Загалом в області підтвердили вже 53 випадки одужання від коронавірусу.
Як повідомляв УНН, станом на 25 квітня, в Кіровоградської області лабораторним методом виявили 306 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.