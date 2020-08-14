Более двадцати тысяч киевлян просят власть решить проблему с парковками
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Более двадцати тысяч киевлян просят власть решить проблему с парковками, передает УНН.
Жители микрорайона Теремки-2 вот уже который год в прямом смысле слова борются за право на жизнь. Речь идет о основной транспортной артерии микрорайона — улице Маршала Конева, по которой тысячи его жителей ежедневно идут к метро, рискуя своими жизнями.
Причиной всему является преступное отсутствие какой-либо обустроенности улицы. Среди главных проблем — отсутствие тротуаров, пешеходных переходов и освещения на шестиполосной дороге с плотным трафиком.
Только за последние годы на данной улице произошло более 80 ДТП, в том числе с пострадавшими пешеходами.
Возникает вопрос, почему киевская власть так упорно на протяжении многих лет “не замечала” этот вопиющий факт безответственного отношения к безопасности киевлян?
Вероятно ответ кроется в том, что за решением проблемы стоят интересы “парковочной мафии”, которая оккупировала дорогу с двух сторон, заблокировав тем самым возможность ее обустройства тротуарами.
С одной стороны дороги разместился гаражный кооператив “Дублер”, который судя по информации КМДА находится там незаконно, а другой стороны впритык к дороге расположились автомобильные стоянки, лишив тем самым возможность обустройства улицы тротуарами.
Есть ли альтернатива для жителей? Да, проход через территорию, где они не рискуют быть сбитыми, но которая полностью и постоянно используется наркоманами. Наблюдать иголки и шприцы можно невооруженным глазом. Такое соседство создает напряженную криминогенную обстановку.
Таким образом ни один из вариантов не создает безопасного способа пройти данный участок.
И хотя из письма КГГА видно, что вопрос о сносе гаражей поднимался еще в 2018 году, вопрос не решен до сих пор.
Жителям остается лишь писать письма и оббивать пороги чиновников, отстаивая свое право на безопасность.