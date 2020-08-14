Понад двадцять тисяч киян просять владу вирішити проблему з парковками

Жителі мікрорайону Теремки-2 ось уже який рік в прямому сенсі слова борються за право на життя. Йдеться про основний транспортної артерії мікрорайону - вулиці Маршала Конєва, по якій тисячі його жителів щодня йдуть до метро, ризикуючи своїми життями.

Причиною всьому є злочинне відсутність будь-якої облаштованості вулиці. Серед головних проблем - відсутність тротуарів, пішохідних переходів та освітлення на шестисмуговій дорозі з щільним трафіком.

Тільки за останні роки на цій вулиці сталося понад 80 ДТП, в тому числі з потерпілими пішоходами.

Виникає питання, чому київська влада так наполегливо протягом багатьох років "не помічала" цей кричущий факт безвідповідального ставлення до безпеки киян?

Ймовірно відповідь криється в тому, що за рішенням проблеми стоять інтереси "паркувальної мафії", яка окупувала дорогу з двох сторін, заблокувавши тим самим можливість її облаштування тротуарами.

З одного боку дороги розмістився гаражний кооператив "Дублер", який судячи з інформації КМДА знаходиться там незаконно, а іншого боку впритул до дороги розташувалися автомобільні стоянки, позбавивши тим самим можливість облаштування вулиці тротуарами.

Чи є альтернатива для жителів? Так, прохід через територію, де вони не ризикують бути збитими, але яка повністю і постійно використовується наркоманами. Спостерігати голки і шприци можна неозброєним оком. Таке сусідство створює напружену криміногенну обстановку.

Таким чином жоден з варіантів не створює безпечного способу пройти цю ділянку.

І хоча з листа КМДА видно, що питання про знесення гаражів піднімався ще в 2018 році, питання не вирішене досі.

Жителям залишається лише писати листи і оббивати пороги чиновників, відстоюючи своє право на безпеку.