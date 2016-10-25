Более 900 земельных участков передали в собственность участникам АТО

Больше решений о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности принято главными управлениями Госгеокадастра в Харьковской - 224, Кировоградской - 92, Винницкой - 76, Черкасской - 72 областях.

За неделю главными управлениями Госгеокадастра в областях предоставлено в собственность участникам АТО 961 земельный участок общей площадью 1 183,52 гектара.

Больше всего участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности предоставлено в Харьковской - 234, Днепропетровской - 133, Винницкой - 116, 107- Киевской областях.