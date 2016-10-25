Более 900 земельных участков передали в собственность участникам АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 октября. УНН. За неделю главными управлениями Госгеокадастра в областях принято 779 решений о выделении земельных участков участникам АТО и семьям погибших воинов. Об этом сообщили в пресс-службе Госгеокадастра в Днепропетровской области, передает УНН-Центр.
Больше решений о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности принято главными управлениями Госгеокадастра в Харьковской - 224, Кировоградской - 92, Винницкой - 76, Черкасской - 72 областях.
За неделю главными управлениями Госгеокадастра в областях предоставлено в собственность участникам АТО 961 земельный участок общей площадью 1 183,52 гектара.
Больше всего участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности предоставлено в Харьковской - 234, Днепропетровской - 133, Винницкой - 116, 107- Киевской областях.