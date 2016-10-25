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Понад 900 земельних ділянок передали у власність учасникам АТО

Понад 900 земельних ділянок передали у власність учасникам АТО

Київ • УНН

 • 5912 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 779 рішень про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Про це повідомили у прес-службі Держгеокадастру у Дніпропетровській області, інформує УНН-Центр.

Найбільше рішень про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Харківській — 224, Кіровоградській — 92, Вінницькій — 76, Черкаській — 72 областях.

За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 961 земельну ділянку загальною площею 1 183,52 гектара.

Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Харківській — 234, Дніпропетровській — 133, Вінницькій — 116, Київській — 107 областях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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