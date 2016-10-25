Понад 900 земельних ділянок передали у власність учасникам АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 779 рішень про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Про це повідомили у прес-службі Держгеокадастру у Дніпропетровській області, інформує УНН-Центр.
Найбільше рішень про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Харківській — 224, Кіровоградській — 92, Вінницькій — 76, Черкаській — 72 областях.
За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 961 земельну ділянку загальною площею 1 183,52 гектара.
Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Харківській — 234, Дніпропетровській — 133, Вінницькій — 116, Київській — 107 областях.