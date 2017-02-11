Более 9 тыс. га земли выделено в Черкасской области участникам АТО

Только за январь 2017 Главное управление Госеокадастра в Черкасской области предоставило 70 разрешений на общую площадь 92,1 га.

Также 2278 человек из числа военнослужащих, правоохранителей и членов их семей оформили необходимые документы и уже получили в собственность за счет земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности земельные участки общей площадью почти 3654 га, в том числе 399 участков на общую площадь 46,61 га для ведения индивидуального садоводства и 1879 участков общей площадью более 3607 га для ведения личного крестьянского хозяйства.