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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 40475 перегляди

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Понад 9 тис. га землі виділено на Черкащині учасникам АТО

Київ • УНН

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ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Станом на 8 лютого 2017 року Держгеокадастр Черкащини надав 5 621 дозвіл на розробку землевпорядної документації на загальну площу майже 9 332 га. Про це УНН-Центр повідомили у Черкаській ОДА.

Понад 9 тис. га землі виділено на Черкащині учасникам АТО

Лише протягом січня 2017 року Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області надало 70 дозволів на загальну площу 92,1 га.

Також 2 278 осіб із числа військовослужбовців, правоохоронців та членів їхніх сімей оформили необхідні документи й уже отримали у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності земельні ділянки загальною площею майже 3 654 га, зокрема 399 ділянок на загальну площу 46,61 га для ведення індивідуального садівництва й 1 879 ділянок загальною площею понад 3 607 га для ведення особистого селянського господарства.

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