Понад 9 тис. га землі виділено на Черкащині учасникам АТО

Лише протягом січня 2017 року Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області надало 70 дозволів на загальну площу 92,1 га.

Також 2 278 осіб із числа військовослужбовців, правоохоронців та членів їхніх сімей оформили необхідні документи й уже отримали у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності земельні ділянки загальною площею майже 3 654 га, зокрема 399 ділянок на загальну площу 46,61 га для ведення індивідуального садівництва й 1 879 ділянок загальною площею понад 3 607 га для ведення особистого селянського господарства.