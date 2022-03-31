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Более 82 тысяч квадратных километров территорий Украины потенциально заминированы оккупантами с начала полномасштабного вторжения рф – Ассоциация саперов Украины

Киев • УНН

 • 565262 просмотра

Наибольшую опасность для гражданского населения несут противопехотные мины, которые запрещены международными конвенциями, которые россия не подписала

Более 82 тысяч квадратных километров территорий Украины потенциально заминированы оккупантами с начала полномасштабного вторжения рф – Ассоциация саперов Украины

КИЕВ. 31 марта. УНН. После полномасштабного вторжения российской федерации в Украину количество потенциально опасных территорий государства, которые подверглись минированиям оккупантами, значительно увеличилось. В интервью УНН директор Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга рассказал, какие регионы страны являются наиболее опасными из-за минирования и какие именно взрывоопасные предметы враг применяет на территории нашего государства.

- Какая площадь территории Украины была заминирована до начала активного вторжения рф, то есть до 24 февраля?

Если говорить до событий, которые начались 24 февраля, ориентировочно, на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей было заминировано примерно 7 тысяч км. кв. Также был подсчет на территориях Донбасса, которые неподконтрольны правительству Украины, - это примерно 14 тысяч км. кв.

- Есть ли оценки относительно заминированных территорий Украины на сегодня?

Если говорить о нынешних событиях: сейчас оценить точно очень трудно. Каждый день, каждый час идут активные боевые действия, и вся обстановка меняется. Официальные данные будут обнародовать либо после победы, либо прекращения огня. Это будет делать Национальный орган противоминной деятельности. Мы с ними общались на эту тему, и все наши наработки передадим. Если говорить об анализе этих данных от Ассоциации саперов Украины, то с первого дня полномасштабной войны мы фиксируем минные инциденты. Мы подсчитали потенциально опасную территорию, которая на сегодня составляет 82 525 км. кв. По всей территории Украины. Но стоит отметить, что это подозреваемая потенциально опасная территория, которая потом потребует мер по гуманитарному разминированию, в частности, нетехническое обследование территорий. Это начальный процесс гуманитарного разминирования. Мы надеемся, что после нетехнического обследования территорий, она будет сокращаться. Но никто не знает, может и наоборот, расширяться.

- Известно ли, сколько инцидентов минирований с начала полномасштабного вторжения россии в Украину зафиксировано сейчас?

По состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения россии на территории Украины зафиксировано около 400 инцидентов минирования территорий. Здесь стоит добавить, что мы фиксируем инциденты, которые относятся к противоминной деятельности и могут влиять на этот процесс.

- В каких регионах Украины наибольшее количество минирований?

Если говорить по регионам: наиболее подозреваемые территории это Херсонская область, Запорожская, Донецкая, Луганская, чуть меньше Черниговская и Киевская области.

- Какие снаряды и взрывоопасные предметы больше всего применяет враг в Украине?

Вариация достаточно широкая. Начиная от различных самодельных взрывных устройств, минных ловушек, и заканчивая снарядами, которые не разорвались. То есть продолжается обстрел территорий, снаряд заходит в землю и остается там, недетонировав. Также были зафиксированы мины "Пом-3" (противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией (1997 года) - ред.), которые были не сброшены. Надо здесь отметить, что российская федерация не является подписантом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Украина является подписантом этой конвенции, и, соответственно, государство-агрессор очень активно использует различную вариацию противопехотных мин.

- Правда ли, что оккупанты оставляют после себя мины-ловушки? Как обезопаситься простым гражданам?

Мины-ловушки существуют. Во-первых, когда оккупанты занимают ту или иную позицию - они проводят минирование этой территории, чтобы “защититься”. Во-вторых, я всегда предупреждал гражданское население, которое любит собирать трофеи от российских оккупационных войск, особенно оставленную военную технику. Вообще, по тактике действий, враг во время отступления, если у него есть на это время, - проводит минирование территорий, чтобы нанести максимальный урон даже отходя. Для гражданских граждан хочу подчеркнуть следующее: не надо снимать видео, пытаться обследовать, поскольку это должны делать профессионалы. Необходимо позвонить в соответствующие службы, это 101 - Государственная служба чрезвычайных ситуаций или служба спасения, как мы еще ее называем.

- Какие "сувениры" чаще всего враг оставляет для мирного населения?

Если мы говорим о военных инженерных боеприпасах, то для гражданского населения угрозу несут противопехотные мины. Уже есть свежие фотографии инцидентов с использованием такой мины, как “Лепесток” (ПФМ-1 “Лепесток” - противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth" - ред.). Она похожа на листья, и ее трудно заметить. Ее опасность заключается в том, что, в зависимости от сезона, она имеет разные цвета. Например, когда летний сезон - она зеленая, сейчас мы видим, что она коричневого цвета. Надо также акцентировать внимание на самодельные устройства и минные ловушки. А они могут быть какие угодно, это зависит от фантазии минера.

- Какие организации занимались в Украине гуманитарным разминированием до 24 февраля? Работают ли они сейчас?

Организаций было немного. Это были три международные организации: британская организация HALO Trust, Датская группа по разминированию (DRC-DDG) и швецарская Swiss foundation for mine action. Также были наши украинские операторы - компания Demining solutions. Фактически, это были четыре сертифицированные международные организации, которые занимались разминированием на востоке Украины. По состоянию на сейчас три международные организации не работают с первого дня полномасштабного вторжения. Наши операторы работают больше в аналитическом направлении, то есть подсчитывают количество инцидентов.

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