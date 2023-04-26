Более 80% работников МХП гордятся тем, что работают в компании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Подавляющее большинство работников МХП гордятся тем, что работают в компании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди 12 тыс. рабочих в конце прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Детали
83% из них ответили “да” и еще 15% – “скорее да” на утверждение “Я горжусь тем, что работаю в МХП”.
На утверждение “Я уверена/н в завтрашнем дне благодаря работе в МХП” 75% сотрудников ответили “да” и еще 21% – “скорее да”.
Цитата
“Между собой в команде мы расшифровываем MHP как Many Happy People и стремимся быть именно такой компанией. Нам важно развивать и поддерживать коллег в различных аспектах их жизни – давать возможность реализовывать свой потенциал, предлагать развитие и обучение – как hard skills, так и soft skills, заботиться об их здоровье и безопасности, давать психологическую поддержку, помогать в сложных ситуациях.
Горячая фаза войны масштабировала нашу заботу о команде. Мы видели, что у коллег возникают новые потребности, и реагировали на них. Эвакуация, создание детских центров в офисах и на предприятиях, реинтеграция ветеранов, адаптация психологической поддержки команды под новые реалии стали нашим ответом на вызовы полномасштабного вторжения”, - рассказал заместитель председателя правления МХП Андрей Булах.
Напомним
Компания МХП во время войны обустроила в главном офиса корпоративный детсад, чтобы сотрудники могли вернуться к работе.
Справка
МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.