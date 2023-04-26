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Понад 80% працівників МХП пишаються тим, що працюють в компанії

Понад 80% працівників МХП пишаються тим, що працюють в компанії

Київ • УНН

 • 581512 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Переважна більшість працівників МХП пишаються тим, що працюють у компанії. Про це свідчать результати опитування, проведеного серед 12 тис. робітників наприкінці минулого року, повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Деталі

83% з них відповіли “так” і ще 15% – “скоріше так” на твердження “Я пишаюся тим, що працюю в МХП”.

На твердження “Я впевнена/ий у завтрашньому дні завдяки роботі в МХП” 75% співробітників відповіли “так” і ще 21% – “скоріше так”.

Цитата

“Між собою в команді ми розшифровуємо MHP як Many Happy People і прагнемо бути саме такою компанією. Нам важливо розвивати й підтримувати колег у різних аспектах їхнього життя – давати можливість реалізовувати свій потенціал, пропонувати розвиток та навчання – як hard skills, так і soft skills, турбуватися про їхнє здоров’я та безпеку, давати психологічну підтримку, допомагати в складних ситуаціях.

Гаряча фаза війни масштабувала наше піклування про команду. Ми бачили, що у колег виникають нові потреби, й реагували на них. Евакуація, створення дитячих центрів в офісах та на підприємствах, реінтеграція ветеранів, адаптація психологічної підтримки команди під нові реалії стали нашою відповіддю на виклики повномасштабного вторгнення”, - розповів заступник голови правління МХП Андрій Булах.

Нагадаємо

Компанія МХП під час війни облаштувала в головному офісу корпоративний дитсадок, аби співробітники могли повернутися до роботи. 

Довідка

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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