Более 700 тыс. грн потерь сельскохозяйственных производств возместили в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 25 октября. УНН. В течение 2016 года субъекты хозяйствования Черкасской области перечислили в бюджеты органов местного самоуправления 731,25 тыс. грн в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Госгеокадастра в Черкасской области, информирует УНН-Центр.
Эти средства пойдут на землеустроительные, землеоценочные работы и мероприятия по охране земель региона.
Всего на специальных счетах местных советов Черкасской области аккумулировано 12,56 млн гривен.
А именно на счетах: областного совета - 319,08 тыс. грн, городов областного значения - 2,05 млн грн, районных советов - 1,56 млн грн и сельских, поселковых и городских советов - 8,63 млн грн.
Наибольшие суммы собрано на спецсчетах местных советов Звенигородского (3,28 млн грн), Черкасского (2,55 млн грн) и Каневского (0,9 млн грн) районов.