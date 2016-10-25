Более 700 тыс. грн потерь сельскохозяйственных производств возместили в Черкасской области

Эти средства пойдут на землеустроительные, землеоценочные работы и мероприятия по охране земель региона.

Всего на специальных счетах местных советов Черкасской области аккумулировано 12,56 млн гривен.

А именно на счетах: областного совета - 319,08 тыс. грн, городов областного значения - 2,05 млн грн, районных советов - 1,56 млн грн и сельских, поселковых и городских советов - 8,63 млн грн.

Наибольшие суммы собрано на спецсчетах местных советов Звенигородского (3,28 млн грн), Черкасского (2,55 млн грн) и Каневского (0,9 млн грн) районов.