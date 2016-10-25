Понад 700 тис. грн втрат сільськогосподарських виробництв выдшкодували на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом 2016 року суб’єкти господарювання Черкаської області перерахували до бюджетів органів місцевого самоврядування 731,25 тис. грн у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв. Про це повідомили у прес-службі Держгеокадастру у Черкаській області, інформує УНН-Центр.
Ці кошти спрямують на землевпорядні, землеоціночні роботи й заходи з охорони земель регіону.
Усього на спеціальних рахунках місцевих рад Черкащини акумульовано 12,56 млн гривень.
А саме на рахунках: обласної ради — 319,08 тис. грн, міст обласного значення — 2,05 млн грн, районних рад — 1,56 млн грн та сільських, селищних і міських рад — 8,63 млн грн.
Найбільші суми зібрано на спецрахунках місцевих рад Звенигородського (3,28 млн грн), Черкаського (2,55 млн грн) і Канівського (0,9 млн грн) районів.