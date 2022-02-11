Несмотря на COVID-19: более 70% украинцев чувствуют себя счастливыми – опрос

Детали

Частично счастливых было 13% опрошенных украинцев, 15% — скорее или вовсе не считали себя счастливыми.

По сравнению с прошлым годом уровень счастья в Украине почти не изменился — тогда счастливыми себя считали 68% людей.

В КМИС отметили, что несмотря на пандемию и другие проблемы, украинцы чувствуют себя счастливыми, как и два года назад.

"Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди воспринимают COVID-19 как общую внешнюю угрозу, которая влияет на всех, что может порождать определенное чувство солидарности и поддержки тех, кто заболел. Также предыдущие исследования КМИС показали, что самооценка счастье прежде всего зависит от удовлетворенности жизнью (в частности - семьей, личной, интимной жизнью, работой, материальным положением, здоровьем), и в меньшей степени связана с восприятием общих проблем или угроз (таких как положение дел в стране, экология, и т. п.). Даже война на востоке Украины привела к существенному падению уровня счастья лишь на тех территориях, где непосредственно происходили военные действия, и практически не повлияла на самооценку счастья в других регионах", — говорится в сообщении.

Отметим, что мужчины и женщины примерно в одинаковой степени счастливы: среди мужчин счастливыми себя назвали 69%, среди женщин - 72%.

Также на уровень счастья влияют такие факторы: возраст, уровень благосостояния, образование и место жительства.

Возраст

Уровень счастья является самым высоким среди молодых людей в возрасте 18-39 лет (81%) и с возрастом уменьшается, в частности в группе в возрасте 40-59 лет счастливых 67%, среди людей старше 60 лет - 62%.

Уровень благосостояния

Более богатые люди, как правило, чаще говорят, что они счастливы, чем бедные. Среди людей с низким достатком (не хватает на еду или хватает только на еду) счастливыми себя считают 56%, среди людей со средним достатком (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 76%, среди людей с высоким достатком (могут позволить себе дорогие покупки без особых сложностей) - 86%.

Образование

Образование оказывает положительное влияние на осознание себя счастливым - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Среди людей с неполным средним образованием счастливыми себя считают 61% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 79%.

Место проживания

Несколько больше счастливых людей среди жителей западных областей (75%), и меньше - в южных областях (66%), на востоке (69%) и в центре (71%). Городские жители счастливее (72%) тех, кто живет в сельской местности (67%).

Добавим

Опрос провели с 3 до 11 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего опросили 2000 респондентов из всех подконтрольных украинской власти регионах Украины.

Напомним

В Украине уменьшилось количество людей, готовых выйти на массовый протест.