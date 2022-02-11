Попри COVID-19: понад 70% українців відчувають себе щасливими – опитування

Деталі

Частково щасливих було 13% опитаних українців, 15% — скоріше або зовсім не вважали себе щасливими.

Порівняно із минулим роком рівень щастя в Україні майже не змінився — тоді щасливими себе вважали 68% людей.

У КМІС зазначили, що попри пандемію та інші проблеми, українці відчувають себе щасливими, як і два роки тому.

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди сприймають COVID-19 як загальну зовнішню загрозу, яка впливає на всіх, що може породжувати певне почуття солідарності та підтримки тих, хто захворів. Також попередні дослідження КМІС засвідчили, що самооцінка щастя насамперед залежить від задоволеності власним життям (зокрема - сім'єю, особистим, інтимним життям, роботою, матеріальним становищем, здоров'ям), і меншою мірою пов'язана зі сприйняттям загальних проблем чи загроз (таких як стан справ у країні, екологія, тощо). Навіть війна на сході України призвела до суттєвого падіння рівня щастя лише на тих територіях, де безпосередньо відбувалися військові дії, і практично не вплинула на самооцінку щастя у інших регіонах", — ідеться у повідомленні.

Зазначимо, що чоловіки і жінки приблизно однаковою мірою щасливі: серед чоловіків щасливими себе назвали 69%, серед жінок – 72%.

Також на рівень щастя впливають такі фактори: вік, рівень добробуту, освіта та місце проживання.

Вік

Рівень щастя є найвищим серед молоді віком 18-39 років (81%) та з віком зменшується, зокрема у групі віком 40-59 років щасливих 67%, серед людей старше 60 років - 62%.

Рівень добробуту

Багатші люди, як правило, частіше кажуть, що вони щасливі, ніж бідні. Серед людей із низьким достатком (не вистачає на їжу або вистачає лише на їжу) щасливими себе вважають 56%, серед людей із середнім достатком (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) – 76%, серед людей із високим достатком (можуть дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів) – 86%.

Освіта

Освіта має позитивний вплив на усвідомлення себе щасливим – чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 61% опитаних, серед людей з вищою освітою – 79%.

Місце проживання

Дещо більше щасливих людей серед жителів західних областей (75%), і менше – у південних областях (66%), на сході (69%) і в центрі (71%). Міські жителі щасливіші (72%) за тих, хто живе в сільській місцевості (67%).

Додамо

Опитування провели з 3 до 11 грудня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Усього опитали 2000 респондентів з усіх підконтрольних українській владі регіонах України.

Нагадаємо

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