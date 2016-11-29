Более 600 млн грн вложено в строительство жилья в Киевской области с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В январе-октябре 2016 года на Киевской области было выполнено работ по строительству жилья на сумму 622 млн 333 тыс. грн, что составляет 20,8% от общего объема. Об этом сообщает Главное управление статистики, передает УНН.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, объемы выполненных строительных работ по строительству жилья в Киевской области выросли на 9,9%.
Добавим, что за 10 месяцев этого года объемы выполненных строительных работ в г. Бровары Киевской обл. составляли 329 млн 650 тыс. грн.
Напомним, в IV квартале 2016 года на рынке недвижимости Броваров наблюдалась переориентация покупательского спроса на квартиры первичного рынка.
Осенью 2016 года покупатели при выборе жилья интересуются одно- и двухкомнатными квартирами, а вот квартиры большой площади ищут реже. Низкий спрос на трех- и четырехкомнатные квартиры объясняется ростом цен на жилищно-коммунальные услуги.
Сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. Стоимость квадратного метра в новостройке почти вдвое меша, чем в столице. Однокомнатную квартиру, общей площадью около 38 кв. м, можно приобрести за 380 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов .