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Понад 600 млн грн вкладено у будівництво житла на Київщині з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У січні-жовтні 2016 року у Київській області було виконано робіт із будівництва житла на суму 622 млн 333 тис. грн, що становить 20,8% до загального обсягу. Про це повідомляє Головне управління статистики, передає УНН.

Понад 600 млн грн вкладено у будівництво житла на Київщині з початку року

У порівнянні із аналогічним періодом 2015 року, обсяги виконаних будівельних робіт із будівництва житла на Київщині зросли на 9,9%.

Додамо, що за 10 місяців цього року обсяги виконаних будівельних робіт у м.Бровари Київської обл. становили 329 млн 650 тис. грн.

Нагадаємо, у ІV кварталі 2016 року на ринку нерухомості Броварів спостерігалася переорієнтація купівельного попиту на квартири первинного ринку.

Восени 2016 року покупці при виборі житла цікавляться одно- і двокімнатними квартирами, а ось квартири великої площі шукають рідше. Низький попит на три- і чотирикімнатні квартири пояснюється зростанням цін на житлово-комунальні послуги.

Наразі у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia. Вартість квадратного метру у новобудові майже вдвічі меша, ніж у столиці. Однокімнатну квартиру, загальною площею близько 38 кв. м, можна придбати за 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.

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