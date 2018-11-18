Более 600 автомобилей оказались заблокированы на Военно-Грузинской дороге из-за снегопада
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В районе пункта пропуска Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге стоят более 600 автомобилей. Выехать из России им помешал сильный снегопад, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии, пишет УНН.
В районе пункта пропуска Верхний Ларс (российско-грузинская граница – ред.) наблюдается скопление транспорта. В настоящее время на российской стороне находится более 600 автомобилей, из которых порядка 400 - большегрузных. Грузинские СМИ не уточняю, количество тех, кто застрял в снежных заносах на территории Грузии, однако пишут, что ведутся работы по возобновлению движения.
На участке Владикавказ - Верхний Ларс находятся 12 стационарных пунктов питания и обогрева.
Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для всех видов автотранспорта на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 19 часов 30 мин 15 ноября 2018 года до особого распоряжения. Такое решение было принято из-за с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда. В настоящее время прогноз погоды на территории Республики Грузия продолжает оставаться неблагоприятным.
Следует отметить, что Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
Напомним, на большей части территории Украины сегодня также ожидается снег.