Понад 600 автомобілів опинилися заблокованими на Військово-грузинській дорозі через снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В районі пункту пропуску Верхній Ларс на Військово-грузинській дорозі стоять понад 600 автомобілів. Виїхати з Росії їм завадив сильний снігопад, повідомляється на сайті ГУ МНС по Північній Осетії, пише УНН.
В районі пункту пропуску Верхній Ларс (російсько-грузинський кордон - ред.) спостерігається скупчення транспорту. В даний час на російській стороні знаходиться більше 600 автомобілів, з яких близько 400 - великовантажних. Грузинські ЗМІ не уточнюю, кількість тих, хто застряг у снігових заметах на території Грузії, проте пишуть, що ведуться роботи з відновлення руху.
На ділянці Владикавказ - Верхній Ларс знаходяться 12 стаціонарних пунктів харчування та обігріву.
Рух по Військово-грузинській дорозі заборонено для всіх видів автотранспорту на ділянці Владикавказ - Ларс - в напрямку на виїзд з Російської Федерації з 19 годин 30 хв 15 листопада 2018 року до особливого розпорядження. Таке рішення було прийнято через погіршення погодних умов на території Грузії і через неможливість забезпечення безпечного проїзду. В даний час прогноз погоди на території Республіки Грузія продовжує залишатися несприятливим.
Слід зазначити, що Військово-грузинська дорога в даний час є єдиним сухопутним шляхом, що зв'язує з Росією не тільки Грузію, але і Вірменію.
Нагадаємо, на переважній території України сьогодні також очікується сніг.