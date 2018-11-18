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Понад 600 автомобілів опинилися заблокованими на Військово-грузинській дорозі через снігопад

Понад 600 автомобілів опинилися заблокованими на Військово-грузинській дорозі через снігопад

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. В районі пункту пропуску Верхній Ларс на Військово-грузинській дорозі стоять понад 600 автомобілів. Виїхати з Росії їм завадив сильний снігопад, повідомляється на сайті ГУ МНС по Північній Осетії, пише УНН

В районі пункту пропуску Верхній Ларс (російсько-грузинський кордон - ред.) спостерігається скупчення транспорту. В даний час на російській стороні знаходиться більше 600 автомобілів, з яких близько 400 - великовантажних. Грузинські ЗМІ не уточнюю, кількість тих, хто застряг у снігових заметах на території Грузії, проте пишуть, що ведуться роботи з відновлення руху.

На ділянці Владикавказ - Верхній Ларс знаходяться 12 стаціонарних пунктів харчування та обігріву.

Рух по Військово-грузинській дорозі заборонено для всіх видів автотранспорту на ділянці Владикавказ - Ларс - в напрямку на виїзд з Російської Федерації з 19 годин 30 хв 15 листопада 2018 року до особливого розпорядження. Таке рішення було прийнято через погіршення погодних умов на території Грузії і через неможливість забезпечення безпечного проїзду. В даний час прогноз погоди на території Республіки Грузія продовжує залишатися несприятливим.

Слід зазначити, що Військово-грузинська дорога в даний час є єдиним сухопутним шляхом, що зв'язує з Росією не тільки Грузію, але і Вірменію.

Нагадаємо, на переважній території України сьогодні також очікується сніг

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