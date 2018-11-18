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Сьогодні в Україні очікуються дощі та мокрий сніг

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні листопада у більшості областей України, окрім сходу, внаслідок діяльності атмсоферних фронтів пройдуть дощі та мокрий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Під час снігу ймовірна ожеледь та ожеледиця на дорогах.

Вітер півнінчо-східний та північно-західний, 5-12 метрів за секунду, у південній частині пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря становитиме вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 тепла, на заході та півдні до 5-7 градусів тепла.

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