Сьогодні в Україні очікуються дощі та мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні листопада у більшості областей України, окрім сходу, внаслідок діяльності атмсоферних фронтів пройдуть дощі та мокрий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Під час снігу ймовірна ожеледь та ожеледиця на дорогах.
Вітер півнінчо-східний та північно-західний, 5-12 метрів за секунду, у південній частині пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря становитиме вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 тепла, на заході та півдні до 5-7 градусів тепла.