Сегодня в Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня ноября во большинстве областей Украины, кроме востока, в результате деятельности атмсоферних фронтов пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Во время снега возможна гололедица и гололедица на дорогах.
Ветер пивнинчо-восточный и северо-западный, 5-12 метров в секунду, в южной части порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла, на западе и юге до 5-7 градусов тепла.