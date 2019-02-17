Более 60 человек погибли в результате затопления шахт в Зимбабве - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Число погибших в результате затопления двух шахт по добыче золота в провинции Западный Машоналенд в Зимбабве превысило 60 человек. Об этом сообщил в пятницу министр общественных работ и жилищного строительства страны Джулай Мойо в заявлении, передает УНН.
Как говорится в заявлении, расследование показало, что на момент аварии на двух шахтах работали 60-70 горняков, которым не удалось спастись, когда вода внезапно затопила шахты из-за обильных ливней.
Ранее сообщалось о 38 горняках, работавших на шахте.
По словам министра, спасательная операция продолжается, к настоящему времени из шахт откачали большое количество воды, спасатели в субботу спустятся в шахты для поиска тел жертв.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в пятницу объявил аварию национальной катастрофой и потребовал от соответствующих органов оказать помощь членам семей погибших.
Как сообщал УНН, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв составило по меньшей мере 68 человек.