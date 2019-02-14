У Зімбабве 38 золотошукачів ймовірно загинули в шахтах

Поліція заявила, що рятувальні команди намагаються відкачати воду, щоб почати пошуки тіл і будь-яких вижили на шахтах біля міста Кадома.

Згідно з повідомленнями, у вівторок пізно ввечері 38 чоловік пішли в підпілля на дві шахти - шахту "Срібна місяць" і "шахту цвіркунів".

Пізніше проливний дощ зруйнував стіну греблі, викликавши повені. Поліція побоюється, що тих, яким вдалося вижити, може і не бути.

Повідомляється, що це вже третя катастрофа на шахтах, що вразила континент за останні кілька днів.

Як повідомляв УНН, в результаті повені і зсувів у центральній частині Індонезії число жертв склало щонайменше 68 осіб.