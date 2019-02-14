У Зімбабве 38 золотошукачів ймовірно загинули в шахтах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Зімбабве десятки золотодобувачів у Зімбабве могли потонути після того, як проливні дощі затопили дві шахти, передет УНН з посиланням на BBC.
Поліція заявила, що рятувальні команди намагаються відкачати воду, щоб почати пошуки тіл і будь-яких вижили на шахтах біля міста Кадома.
Згідно з повідомленнями, у вівторок пізно ввечері 38 чоловік пішли в підпілля на дві шахти - шахту "Срібна місяць" і "шахту цвіркунів".
Пізніше проливний дощ зруйнував стіну греблі, викликавши повені. Поліція побоюється, що тих, яким вдалося вижити, може і не бути.
Повідомляється, що це вже третя катастрофа на шахтах, що вразила континент за останні кілька днів.
Як повідомляв УНН, в результаті повені і зсувів у центральній частині Індонезії число жертв склало щонайменше 68 осіб.