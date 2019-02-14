В Зимбабве 38 золотоискателей вероятно погибли в шахтах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Зимбабве десятки золотодобітчиков в Зимбабве могли утонуть после того, как проливные дожди затопили две шахты, передет УНН со ссылкой на BBC.
Полиция заявила, что спасательные команды пытаются откачать воду, чтоб начать поиски тел и любых выживших на шахтах возле города Кадома.
Согласно сообщениям, во вторник поздно вечером 38 человек ушли в подполье на две шахты - шахту "Серебряная луна" и "шахту сверчков".
Позже проливной дождь разрушил стену плотины, вызвав наводнения. Полиция опасается, что выживших может и не быть.
Сообщается, что это уже третья катастрофа на шахтах, поразившая континент за последние несколько дней.
Как сообщал УНН, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв составило по меньшей мере 68 человек.