Понад 60 людей загинули в результаті затоплення шахт в Зімбабве - міністр

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті затоплення двох шахт з видобутку золота в провінції Західний Машоналенд в Зімбабве перевищила 60 осіб. Про це повідомив в п’ятницю міністр громадських робіт і житлового будівництва країни Джулай Мойо в заяві, передає УНН.