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Понад 60 людей загинули в результаті затоплення шахт в Зімбабве - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті затоплення двох шахт з видобутку золота в провінції Західний Машоналенд в Зімбабве перевищила 60 осіб. Про це повідомив в п’ятницю міністр громадських робіт і житлового будівництва країни Джулай Мойо в заяві, передає УНН.

Як говориться в заяві, розслідування показало, що на момент аварії на двох шахтах працювали 60-70 гірників, яким не вдалося врятуватися, коли вода раптово затопила шахти через рясні зливи.

Раніше повідомлялось про 38 гірників, які працювали на шахті.

За словами міністра, рятувальна операція триває, до теперішнього часу з шахт відкачали велику кількість води, рятувальники у суботу спустилися в шахти для пошуку тіл жертв.

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва в п’ятницю оголосив аварію національною катастрофою і зажадав від відповідних органів надати допомогу членам сімей загиблих.

Як повідомляв УНН, в результаті повені і зсувів у центральній частині Індонезії число жертв склало щонайменше 68 осіб.

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