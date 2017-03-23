Более 56 тыс. детей с особыми потребностями изолированы от школы - М.Порошенко

"К сожалению, пока мы имеем совсем неутешительную статистику: более 56 тысяч детей (с особыми потребностями - ред.) изолированные и находятся за пределами школы. Для сравнения - это население такого районного центра как Борисполь. И такой масштаб только подтверждает, что этот вопрос чрезвычайно назрел в Украине", - сказала М.Порошенко.

По ее словам, "проект (по развитию инклюзивного обучения - ред.) сделал очень решительные шаги, чтобы уже в очень скором будущем в Украине все школы стали инклюзивными".

Напомним, ранее М.Порошенко сообщила, что до конца 2017 года к проекту инклюзивного образования присоединятся еще 2 - 3 области Украины.