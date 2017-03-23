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Более 56 тыс. детей с особыми потребностями изолированы от школы - М.Порошенко

Более 56 тыс. детей с особыми потребностями изолированы от школы - М.Порошенко

Киев • УНН

 • 13911 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине больше 56 тысяч детей с особыми потребностями живут в интернатах и ​​фактически изолированы от общества, поэтому развитие инклюзивного обучения во всех школах является чрезвычайно важным. Об этом заявила супруга Президента Украины Марина Порошенко, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, пока мы имеем совсем неутешительную статистику: более 56 тысяч детей (с особыми потребностями - ред.) изолированные и находятся за пределами школы. Для сравнения - это население такого районного центра как Борисполь. И такой масштаб только подтверждает, что этот вопрос чрезвычайно назрел в Украине", - сказала М.Порошенко.

По ее словам, "проект (по развитию инклюзивного обучения - ред.) сделал очень решительные шаги, чтобы уже в очень скором будущем в Украине все школы стали инклюзивными".

Напомним, ранее М.Порошенко сообщила, что до конца 2017 года к проекту инклюзивного образования присоединятся еще 2 - 3 области Украины.

Украинские Национальные Новости

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