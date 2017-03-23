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Понад 56 тис. дітей з особливими потребами ізольовані від школи – М.Порошенко

Понад 56 тис. дітей з особливими потребами ізольовані від школи – М.Порошенко

Київ • УНН

 • 13911 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні більше 56 тисяч дітей з особливими потребами живуть в інтернатах і фактично ізольовані від суспільства, тому розвиток інклюзивного навчання у всіх школах є надзвичайно важливим. Про це заявила дружина Президента України Марина Порошенко, передає кореспондент УНН.

“На жаль, поки що ми маємо зовсім невтішну статистику: понад 56 тисяч дітей (з особливими потребами — ред.) ізольовані та перебувають поза межами школи. Для порівняння — це кількість населення такого районного центру як Бориспіль. І такий масштаб лише підверджує, що це питання надзвичайно назріло в Україні”, — сказала М.Порошенко.

За її словами, “проект (з розвитку інклюзивного навчання — ред.) зробив надзвичайно рішучі кроки, щоб уже в дуже близькому майбутньому в Україні всі школи стали інклюзивними”.

Нагадаємо, раніше М.Порошенко повідомила, що до кінця 2017 року до проекту інклюзивної освіти долучаться ще 2 — 3 області України.

Українські Національні Новини

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