Понад 56 тис. дітей з особливими потребами ізольовані від школи – М.Порошенко

“На жаль, поки що ми маємо зовсім невтішну статистику: понад 56 тисяч дітей (з особливими потребами — ред.) ізольовані та перебувають поза межами школи. Для порівняння — це кількість населення такого районного центру як Бориспіль. І такий масштаб лише підверджує, що це питання надзвичайно назріло в Україні”, — сказала М.Порошенко.

За її словами, “проект (з розвитку інклюзивного навчання — ред.) зробив надзвичайно рішучі кроки, щоб уже в дуже близькому майбутньому в Україні всі школи стали інклюзивними”.

Нагадаємо, раніше М.Порошенко повідомила, що до кінця 2017 року до проекту інклюзивної освіти долучаться ще 2 — 3 області України.