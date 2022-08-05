Опрос: 54% украинцев считают себя верующими ПЦУ

Цитата

"Сейчас 72% респондентов идентифицируют себя как православные. (...) В общем 54% среди всех респондентов относят себя именно к Православной церкви Украины. Лишь 4% сейчас идентифицируют себя с Украинской православной церковью московского патриархата. Также еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, по сравнению с 2021 годом доля идентифицирующих себя с Православной церковью Украины выросла с 42% до 54%. С 18% до 4% снизилась доля тех, кто идентифицирует себя с Украинской православной церковью московского патриархата.

После православия больше всего опрошенных считают себя атеистами (10%) и греко-католиками (8%).

Во всех регионах больше людей идентифицируют себя с православием. Именно с Православной церковью Украины от 59% в центре до 42% на востоке. С Украинской православной церковью московского патриархата идентифицируют себя 3-6% в зависимости от региона – даже на востоке и юге только 5-6%.

Добавим

Опрос провели в течение 6-20 июля методом телефонных интервью.

Всего опросили 2000 респондентов старше 18 лет со всех регионов Украины, кроме временно оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой, Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Напомним

Представители духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата во время первой неформальной встречи подписали Декларацию взаимопонимания.