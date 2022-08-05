Опитування: 54% українців вважають себе вірянами ПЦУ

Цитата

"Наразі 72% респондентів ідентифікують себе як православних. (...) Загалом 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з Українською православною церквою московського патріархату. Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, порівняно з 2021 роком частка тих, хто ідентифікує себе із Православною церквою України, зросла з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з Українською православною церквою московського патріархату.

Після православ’я найбільше опитаних вважають себе атеїстами (10%) та греко-католиками (8%).

У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе із православ'ям. Саме з Православною церквою України – від 59% у центрі до 42% на сході. З Українською православною церквою московського патріархату ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону – навіть на сході і півдні лише 5-6%.

Серед усіх вікових категорій найбільше тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ. Водночас серед українців віком від 30 років це більше половини, у той час як для категорії 18-29 років – дещо менше половини).

Доцільно звернути увагу, що серед більш молодих більше атеїстів – 22% серед 18-29 річних. Серед 30-39 річних їх уже 12%, а в старших вікових категоріях – ще менше.

Додамо

Опитування провели упродовж 6-20 липня методом телефонних інтерв’ю.

Усього опитали 2000 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% для показників, близьких до 10%; 1,1% для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо

Представники духовенства Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату під час першої неформальної зустрічі підписали Декларацію порозуміння.