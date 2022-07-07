ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

Деталі

У декларації духовенства ПЦУ та УПЦ МП зазначили, що вбачають єдність поглядів:

• у засудженні деструктивної позиції московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;

• у розумінні необхідності єднання для захисту України;

• у розумінні необхідності єдності українського православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення.

Повний текст декларації можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

Перша неформальна зустріч представників духовенства Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату відбулася 5 липня на території заповідника Софія Київська.