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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

Київ • УНН

 • 173947 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Представники духовенства Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату під час першої неформальної зустрічі підписали Декларацію порозуміння. Про це у Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, інформує УНН.

Деталі

У декларації духовенства ПЦУ та УПЦ МП зазначили, що вбачають єдність поглядів:

• у засудженні деструктивної позиції московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;

• у розумінні необхідності єднання для захисту України;

• у розумінні необхідності єдності українського православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення.

Повний текст декларації можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

Перша неформальна зустріч представників духовенства Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату відбулася 5 липня на території заповідника Софія Київська.

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