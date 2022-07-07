ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Представники духовенства Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату під час першої неформальної зустрічі підписали Декларацію порозуміння. Про це у Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, інформує УНН.
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У декларації духовенства ПЦУ та УПЦ МП зазначили, що вбачають єдність поглядів:
• у засудженні деструктивної позиції московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;
• у розумінні необхідності єднання для захисту України;
• у розумінні необхідності єдності українського православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення.
Повний текст декларації можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
Перша неформальна зустріч представників духовенства Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату відбулася 5 липня на території заповідника Софія Київська.