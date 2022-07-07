ПЦУ и УПЦ МП подписали Декларацию взаимопонимания
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Представители духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата во время первой неформальной встречи подписали Декларацию взаимопонимания. Об этом в Telegram сообщило Министерство культуры и информационной политики, информирует УНН.
Детали
В декларации духовенства ПЦУ и УПЦ МП отметили, что видят единство взглядов:
• в осуждении деструктивной позиции московской патриархии, которая, пренебрегшая Заповеди Божьими, превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет российских агрессоров на кровопролитие;
• в понимании необходимости единения для защиты Украины;
• в понимании необходимости единства украинского православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами настоящего.
Полный текст декларации можно посмотреть по ссылке.
Напомним
Первая неформальная встреча представителей духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата прошла 5 июля на территории заповедника София Киевская.