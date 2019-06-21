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Более 50% ТКЭ не заключили соглашения о реструктуризации долгов с "Нафтогазом" – Зубко

Киев • УНН

 • 9620 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Более половины предприятий теплокоммунэнерго не заключили соглашения о реструктуризации долгов с НАК "Нафтогазом". Об этом на селекторном совещании по подготовке к новому отопительному сезону подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.

Более 50% ТКЭ не заключили соглашения о реструктуризации долгов с "Нафтогазом" – Зубко

"До сих пор 56% всех предприятий ТКЭ не заключили соглашения о реструктуризации долгов с НАК "Нафтогаз", что влияет на их финансовую состоятельность и получения номинаций на газ на следующий отопительный сезон. Это означает, что в реестр они зашли, штрафные санкции на них уже не начисляются, а с другой стороны - никаких финансовых обязательств они на себя не взяли. Если такая ситуация продолжится, будут вноситься изменения в закон 1730 года, в первую очередь для того, чтобы убрать возможность имитации расчетов. Могу сказать - это тихий саботаж проведения реструктуризации" - подчеркнул Зубко.

По его словам, 32 предприятия ТКЭ с этого Реестра вообще могут быть исключены. По уровню оплаты предприятия ТКЭ за потребленный газ, то самый высокий уровень расчетов, относительно потребления в 2019 году имеет Тернопольская - 124,1%, Черкасская области - 122,0% и м. Киев - 120,7%. Самый низкий уровень расчетов - Днепропетровская - 50,9%, Харьковская - 77,8% и Одесская области - 84,9%. Что касается отрасли водопроводно-канализационного хозяйства - уровень расчетов за электроэнергию - 94%, но по состоянию на 1 июня остается долг 6 миллиардов 162 миллиона гривен. По состоянию на 14 июня списаны пени/штрафных санкций на сумму фактически 2,75 млрд гривен.

В то же время, 118 предприятий, включенных в реестр, или 56% не заключили договоры реструктуризации.

Кроме того, по словам вице-премьера, за предыдущий отопительный сезон объем потребления природного газа для производства тепловой энергии сократился почти на 32 млн м3 по сравнению с 2018 годом и составил около 3,5 млрд м3.

Напомним, за неделю льготники увеличили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 3,1% - до 65,2 млрд грн.

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