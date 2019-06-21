Понад 50% ТКЕ не уклали угоди про реструктуризацію боргів з "Нафтогазом" – Зубко

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 10710 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 24059 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 35788 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 52473 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 70160 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 77337 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 151636 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 95118 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70721 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 315810 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
40%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 58350 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 74002 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 46795 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 21772 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 33583 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 151570 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 315756 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 250113 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 361899 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 373815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 10698 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 10976 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 13229 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 16663 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 34168 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Понад 50% ТКЕ не уклали угоди про реструктуризацію боргів з "Нафтогазом" – Зубко

Київ • УНН

 • 9620 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Понад половину підприємств теплокомуненерго не уклали угоди про реструктуризацію боргів з НАК "Нафтогазом". Про це на селекторній нараді щодо підготовки до нового опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єр-міністра.

Понад 50% ТКЕ не уклали угоди про реструктуризацію боргів з "Нафтогазом" – Зубко

"Досі 56% всіх підприємств ТКЕ не уклали угоди щодо реструктуризації боргів з НАК "Нафтогаз", що впливає на їх фінансову спроможність і отримання номінацій на газ на наступний опалювальний сезон. Це означає, що в реєстр вони зайшли, штрафні санкції на них вже не нараховуються, а з іншого боку – ніяких фінансових зобов’язань вони на себе не взяли. Якщо така ситуація продовжиться, будуть вноситися зміни до закону 1730, у першу чергу для того, щоб прибрати можливість імітації розрахунків. Можу сказати – це тихий саботаж проведення реструктуризації", - підкреслив Зубко.

За його словами, 32 підприємства ТКЕ з цього Реєстру взагалі можуть бути виключені. Щодо рівня оплати підприємства ТКЕ за спожитий газ, то найвищий рівень розрахунків, відносно споживання у 2019 році має Тернопільська — 124,1%, Черкаська області — 122,0% і м. Київ — 120,7%. Найнижчий рівень розрахунків – Дніпропетровська — 50,9%, Харківська — 77,8% і Одеська області — 84,9%. Що стосується галузі водопровідно-каналізаційного господарства — рівень розрахунків за електроенергію — 94%, але станом на 1 червня залишається борг 6 мільярдів 162 мільйони гривень. Станом на 14 червня списано пені/штрафних санкцій на суму фактично 2,75 млрд гривень.

Водночас, 118 підприємств, включених до Реєстру, або 56% не уклали договори реструктуризації.

Крім того, за словами віце-прем'єра, за попередній опалювальний сезон обсяг споживання природного газу для виробництва теплової енергії скоротився майже на 32 млн м3 у порівнянні з 2018 роком і склав близько 3,5 млрд м3.

Нагадаємо, за тиждень пільговики збільшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 3,1% - до 65,2 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.90
Bitcoin
$83,900.30
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60