Понад 50% ТКЕ не уклали угоди про реструктуризацію боргів з "Нафтогазом" – Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Понад половину підприємств теплокомуненерго не уклали угоди про реструктуризацію боргів з НАК "Нафтогазом". Про це на селекторній нараді щодо підготовки до нового опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єр-міністра.
"Досі 56% всіх підприємств ТКЕ не уклали угоди щодо реструктуризації боргів з НАК "Нафтогаз", що впливає на їх фінансову спроможність і отримання номінацій на газ на наступний опалювальний сезон. Це означає, що в реєстр вони зайшли, штрафні санкції на них вже не нараховуються, а з іншого боку – ніяких фінансових зобов’язань вони на себе не взяли. Якщо така ситуація продовжиться, будуть вноситися зміни до закону 1730, у першу чергу для того, щоб прибрати можливість імітації розрахунків. Можу сказати – це тихий саботаж проведення реструктуризації", - підкреслив Зубко.
За його словами, 32 підприємства ТКЕ з цього Реєстру взагалі можуть бути виключені. Щодо рівня оплати підприємства ТКЕ за спожитий газ, то найвищий рівень розрахунків, відносно споживання у 2019 році має Тернопільська — 124,1%, Черкаська області — 122,0% і м. Київ — 120,7%. Найнижчий рівень розрахунків – Дніпропетровська — 50,9%, Харківська — 77,8% і Одеська області — 84,9%. Що стосується галузі водопровідно-каналізаційного господарства — рівень розрахунків за електроенергію — 94%, але станом на 1 червня залишається борг 6 мільярдів 162 мільйони гривень. Станом на 14 червня списано пені/штрафних санкцій на суму фактично 2,75 млрд гривень.
Водночас, 118 підприємств, включених до Реєстру, або 56% не уклали договори реструктуризації.
Крім того, за словами віце-прем'єра, за попередній опалювальний сезон обсяг споживання природного газу для виробництва теплової енергії скоротився майже на 32 млн м3 у порівнянні з 2018 роком і склав близько 3,5 млрд м3.
Нагадаємо, за тиждень пільговики збільшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 3,1% - до 65,2 млрд грн.