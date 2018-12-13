Более 5 тыс. дел о незаконном обороте оружия переданы в суды с начала года

Незаконный оборот оружия в Украине подпадает под действие санкций следующих статей: 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 263 - 1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств) ККУ.

Так с начала года по результатам расследования уголовного производства по ст. 262 в суд поступило всего 4 дела по ст. 263 - 1 - 160 дел, а вот по ст. 263 - 4910.



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Следует заметить, что за этот же период, как сообщили УНН в Генпрокуратуре, было обнаружено 4645 человек (из них 109 военных), которые осуществляли незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. А также три человека, которые похитили или присвоили оружие.



Для сравнения в течение всего 2017 за совершение преступлений, предусмотренных статьей 263 было обнаружено 5587 человек (из которых 171 военный), а за совершение преступлений, предусмотренных статьей 262 - 18 человек.



Как сообщал УНН, правоохранительные органы с 2014 по 2018 изъяли 9 тыс. гранат, 212 мин, 15 тонн взрывчатки, 4,5 тыс. единиц нарезного оружия и тому подобное.