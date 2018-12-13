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Понад 5 тисяч справ про незаконний обіг зброї передані в суди з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Протягом січня – листопада 2018 року органами прокуратури передано до суду понад 5 тисяч кримінальних проваджень, які розслідуються за фактами незаконного обігу зброї. Про це УНН повідомили у відповіді на запит у Генеральній прокуратурі України.

Понад 5 тисяч справ про незаконний обіг зброї передані в суди з початку року

Незаконний обіг зброї в України підпадає під дію санкцій таких статей: 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 263 – 1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв) ККУ.

Так з початку року за результатами розслідування кримінального провадження за ст. 262 до суду надійшло всього 4 справи, за ст. 263 – 1 – 160 справ, а ось за ст. 263 – 4 910.

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Слід зауважити, що за цей же період, як повідомили УНН у Генпрокуратурі, було виявлено 4 645 осіб (з них 109 військових), які здійснювали незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою. А також три особи, які викрали або привласнили зброю.

Для порівняння протягом всього 2017 року за вчинення злочинів передбачених статтею 263 було виявлено 5 587 осіб (з яких 171 військовий), а за вчинення злочинів передбачених статтею 262 – 18 осіб.

Як повідомляв УННправоохоронні органи з 2014 по 2018 рік вилучили 9 тис. гранат, 212 мін, 15 тонн вибухівки, 4,5 тис. одиниць нарізної зброї тощо.

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