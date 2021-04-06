Более 420 млн грн, выделенных на противоэпизоотические меры, использовано неэкономно - Счетная палата

Отмечается, что эпизоотическая ситуация в Украине сложная. Из-за недостаточной эффективности противоэпизоотических мероприятий в Украине и в дальнейшем регистрируются вспышки гриппа птицы, африканской чумы свиней, бешенства.

Цитата

“Всего в течение 2018-2020 годов на проведение противоэпизоотических мероприятий из государственного бюджета выделено более 1,9 млрд грн, из которых использовано 1,8 млрд гривен. При этом потребность в бюджетных средствах для проведения таких мероприятий в полном объеме была обеспечена лишь в 2018 году. В 2019-2020 годах такая потребность была обеспечена на 55,6% и 39,6% соответственно”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в течение 2018-2020 годов на приобретение ветеринарных препаратов использовали 1,6 млрд грн, или почти 90% общего объема. Эти ветеринарные препараты использовались для проведения прививок и лечебно-профилактических мероприятий против бешенства домашних животных и диких плотоядных животных, ликвидацию и профилактику африканской чумы свиней и другие. Всего было провакцинировано более 17 млн домашних животных. На вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства использовали более 25 млн приманок с вакциной, которая распространена по территории Украины. Для ликвидации и профилактике африканской чумы свиней закупили тесты — наборы для проведения почти 160 тыс. исследований.

“Несмотря на такие меры, количество случаев заражения животных различными болезнями остается высоким. В 2020 году зарегистрировано 851 пункт вспышки бешенства и 1062 случая заражения бешенством, девять пунктов вспышки птичьего гриппа, 28 неблагополучных пунктов вспышек африканской чумы свиней”, — отмечается в сообщении.

Также Счетная палата отмечает, что не высок и уровень получения иммунитета против бешенства у диких плотоядных животных, а именно — лис, так как в 2018 году иммунитет против бешенства получило лишь 18% от общего количества вакцинированных лис, а в 2019 — 16 %. Из-за таких показателей есть риски не достичь необходимого уровня для разрыва эпизоотической цепи и преодоления распространения вируса бешенства (не менее 70%) на территории Украины после 5 лет осуществления таких мероприятий. Итак, существует и риск нерезультативного использования средств государственного бюджета, в частности 492 млн грн, направленных на эти цели в 2018-2019 годах.

“Аудитом также установлено, что более четверти бюджетных средств — 421 млн грн, выделенных в течение 2018-2020 годов на противоэпизоотические мероприятия, использовали неэкономно. В частности, из-за нормативно-правовой неурегулированности вопроса создания остатков средств защиты животных образовались их значительные объемы. Это привело к расточительному использованию более 406 млн гривен. Из-за недостатков в планировании и несогласованности определенной потребности в вакцине с запланированными прививками против бешенства, средства в сумме почти 15 млн грн также были использованы неэкономно”, — говорится в сообщении.

Непроведение значительного количества лабораторно-диагностических исследований и утилизация ветеринарных препаратов привели к нерезультативному использованию бюджетных средств в сумме 6 млн гривен. Распорядители бюджетных средств допустили неэффективное управление средствами в сумме 231 млн грн, из которых 161 млн грн — средства общего фонда государственного бюджета, неиспользованные и возвращенные в государственный бюджет и почти 70 млн грн — средства специального фонда, полученные в рамках грантовых соглашений и которые не используются, в том числе и из-за правовой неопределенности.

“Нарушения, установленные аудитом, свидетельствуют об отсутствии надлежащего внутреннего контроля за использованием Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей бюджетных средств, направленных на проведение противоэпизоотических мероприятий со стороны Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2018-2019 годах и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году”, — отмечается в сообщении.

Обнаружены также отдельные недостатки законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы проведения противоэпизоотических мероприятий. Не достаточным была и деятельность Государственной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров Украины.

По результатам аудита, Счетная палата предоставила ряд рекомендаций Кабинету Министров Украины и объектам контроля.

Дополнение

В феврале этого года в частном домохозяйстве пгт. Клавдиево-Тарасово Киевской была виявена вспышка птичьего гриппа.



Причина гибели 20 лебедей в природном парке в Херсонской области — птичий грипп.