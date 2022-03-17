Более 320 тысяч украинцев вернулись домой с начала войны - Госпогранслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Более 320 тысяч граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение ГПСУ.
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"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди", - отметил один из украинцев, который прибыл из Польши на Родину помогать собратьям.