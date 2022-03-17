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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 1233 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Понад 320 тисяч українців повернулися додому з початку війни - Держприкордонслужба

Понад 320 тисяч українців повернулися додому з початку війни - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 73370 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад 320 тисяч громадян України, більшість з яких чоловіки, повернулися додому з початку відкритої збройної агресії росіі проти України. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ДПСУ.

Цитата

"Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди", - зазначив один із українців, який прибув із Польщі на Батьківщину допомагати побратимам.

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