Понад 320 тисяч українців повернулися додому з початку війни - Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад 320 тисяч громадян України, більшість з яких чоловіки, повернулися додому з початку відкритої збройної агресії росіі проти України. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ДПСУ.
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"Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди", - зазначив один із українців, який прибув із Польщі на Батьківщину допомагати побратимам.