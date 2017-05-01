Более 3 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность 1-2 мая в Одессе

“Сегодня на Куликовом поле в месте трагических событий 2 мая 2014 проводится инструктаж руководителей и командиров подразделений, будут заступать непосредственно на службу по обеспечению правопорядка. Каждому руководителю приходится место несения службы и задачи, поставленные перед его личным составом. Более 3 тысяч правоохранителей Национальной полиции и Национальной гвардии обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая”, — отметил С.Яровой.

По его словам, основные задачи, которые стоят перед правоохранителями, — обеспечение максимальной безопасности граждан, которые придут почтить и отдать память погибшим, не допустить каких-либо провокаций, конфликтов, столкновений.

“Самая главная задача — не допустить совершения террористических атак”, — добавил первый замминистра.

Сейчас город и его улицы максимально обеспечиваются работниками, которые ориентированы, в первую очередь, на превентивные меры: обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения возможных терактов. Для этого в Одессу стянуты специальные подразделения полиции особого назначения и патрульные экипажи из других регионов.

Напомним, что во время патрулирования территории Одессы ночью полицейские обнаружили рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля.