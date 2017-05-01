Понад 3 тис. правоохоронців забезпечуватимуть безпеку 1-2 травня в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Більше 3 тисяч правоохоронців Національної поліції та Національної гвардії забезпечуватимуть безпеку в Одесі 1 та 2 травня. Про це сьогодні, 1 травня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час інструктажу керівників підрозділів, задіяних до забезпечення правопорядку 2 травня в Одесі, передає УНН.
“Сьогодні на Куликовому полі в місці трагічних подій 2 травня 2014 року проводиться інструктаж керівників і командирів підрозділів, які будуть заступати безпосередньо на службу із забезпечення правопорядку. Кожному керівнику доводиться місце несення служби і задачі, поставлені перед його особовим складом. Більше 3 тисяч правоохоронців Національної поліції та Національної гвардії забезпечуватимуть безпеку в Одесі 1 та 2 травня”, — зазначив С.Яровий.
За його словами, основні задачі, які стоять перед правоохоронцями, — забезпечення максимальної безпеки громадян, які прийдуть вшанувати і віддати пам’ять загиблим, не допустити будь-яких провокацій, конфліктів, сутичок.
“Найголовніша задача — не допустити вчинення терористичних атак”, — додав перший заступник міністра.
Наразі місто і його вулиці максимально забезпечуються працівниками, які орієнтовані, в першу чергу, на превентивні заходи: забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання можливим терактам. Для цього в Одесу стягнуті спеціальні підрозділи поліції особливого призначення та патрульні екіпажі з інших регіонів.
Нагадаємо, що під час патрулювання території м.Одеси вночі поліцейські виявили рюкзак з вибухівкою в районі Куликового поля.