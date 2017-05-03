Более 28,9 тыс. боеприпасов изъято в районе Балаклеи - ГСЧС

"В течение 2 мая в ходе очистки территории, попавшей в зону чрезвычайной ситуации, возникшей 23 марта в городе Балаклея, пиротехниками ГСЧС изъято 7 взрывоопасных предметов (с начала работ 28 тыс. 956)", - говорится в сообщении.

Указано, что в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 145 человек и 27 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 9 человек и 3 единиц техники.

Пиротехниками ГСЧС осуществляется дежурство в круглосуточном режиме, добавили в ведомстве.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.