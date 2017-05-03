Понад 28,9 тис. боєприпасів вилучено у районі Балаклії - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Понад 28,9 тис. вибухонебезпечних предметів вилучено піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій на території, що потрапила в зону надзвичайної ситуації у Балаклії на Харківщині, де у березні сталася пожежа з детонацією боєприпасів на складі Міністерства оборони. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Протягом 2 травня в ході очищення території, що потрапила в зону надзвичайної ситуації, яка виникла 23 березня у місті Балаклія, піротехніками ДСНС вилучено 7 вибухонебезпечних предметів (з початку робіт 28 тис. 956)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 145 осіб та 27 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 9 осіб та 3 одиниць техніки.
Піротехніками ДСНС здійснюється чергування у цілодобовому режимі, додали у відомстві.
Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.