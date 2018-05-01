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Более 25 тысяч крымчан приняли участие в первомайском шествии в оккупированном Симферополе

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В Симферополе прошло первомайское шествие, в котором приняли участие, по данным российской администрации города, более 25 тысяч человек. Среди них – крымские чиновники, депутаты, руководство города, члены профсоюзов и работники различных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

Более 25 тысяч крымчан приняли участие в первомайском шествии в оккупированном Симферополе

Люди шли с флагами соседней России и аннексированного Крыма и выкрикивали первомайские лозунги Советского периода.

Колонна прошла по центральному проспекту Кирова от площади Ленина до Советской, где участников демонстрации приветствовали назначенные Кремлем местные руководители — Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

“Праздник очень важный: человек труда — это человек будущего. Если мы сделаем так, что строитель, маляр, повар будут гордиться своей работой, то будут решены многие вопросы. Ведь сейчас в общественном сознании человека труда не видно, а мы пользуемся тем, что он производит. Его нет на передовицах газет, и это нужно менять”, — сказал в своей речи Константинов.

Как сообщал УНН, около сотни участников и обливание кефиром, в Харькове прошел первомайский марш.

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