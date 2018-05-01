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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Понад 25 тисяч кримчан взяли участь в першотравневій ході в окупованому Сімферополі

Київ • УНН

 • 11019 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У Сімферополі пройшла першотравнева хода, в якій взяли участь, за даними російської адміністрації міста, понад 25 тисяч осіб. Серед них — кримські чиновники, депутати, керівництво міста, члени профспілок та працівники різних організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Понад 25 тисяч кримчан взяли участь в першотравневій ході в окупованому Сімферополі

Люди йшли з прапорами сусідньої Росії і анексованого Криму і вигукували першотравневі гасла Радянського періоду.

Колона пройшла по центральному проспекту Кірова від площі Леніна до Радянської, де учасників демонстрації вітали призначені Кремлем місцеві керівники — Сергій Аксьонов і Володимир Константинов.

“Свято дуже важливе: людина праці — це людина майбутнього. Якщо ми зробимо так, що будівельник, маляр, кухар будуть пишатися своєю роботою, то будуть вирішені багато питань. Адже зараз в суспільній свідомості людини праці не видно, а ми користуємося тим, що він виробляє. Його немає на перших сторінках газет, і це потрібно змінювати”, — сказав у своїй промові Константинов.

Як повідомляв УНН, близько сотні учасників та обливання кефіром, у Харкові пройшов першотравневий марш.

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