Более 2300 человек были задержаны в Кашмире за время изоляции региона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Индия задержала по меньшей мере 2300 человек в контролируемой части Кашмира за время фактической изоляции этого региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"По меньшей мере 2300 человек были задержаны в контролируемой Индией части Кашмира за время фактической изоляции этого региона, претензии на который выражает и соседний Пакистан", - говорится в сообщении.
На фоне оглашенного 5 августа решение Дели о сокращении автономных полномочий преимущественно мусульманского региона произошли отключения средств коммуникации, введение комендантского часа и другие ограничения. Это вызвало возмущение значительной части людей в контролируемой Индией части Кашмира, в пакистанской части региона, а также протест руководства Пакистана в столице страны Исламабаде.
По данным чиновников, которые анонимно общаются с журналистами, кашмирцы провели около 300 демонстраций в знак протеста против притеснений. Произошло несколько столкновений с полицией.
"Среди задержанных преобладает молодежь, включая как антииндийских протестующих, так и проиндийських лидеров Кашмира", - говорится в сообщении.
Напомним, отношения двух стран обострились, когда 5 августа индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направил туда тысячи военных и остановил телефонный и интернет-связь в регионе.
Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Власти Пакистана считает, что этот шаг, который сопровождался действиями сил безопасности и введением комендантского часа, угрожает международному миру и может привести к этническим чисткам и геноциду в регионе, где большинство составляют мусульмане.
Пакистан заявлял, что будет обжаловать в Международном суде решение Индии об отмене специального статуса подконтрольной Дели части спорного региона Кашмир.