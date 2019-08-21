Понад 2300 людей були затримані в Кашмірі за час ізоляції регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Індія затримала щонайменше 2300 людей у контрольованій частині Кашміру за час фактичної ізоляції цього регіону. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
"Щонайменше 2300 людей були затримані в контрольованій Індією частині Кашміру за час фактичної ізоляції цього регіону, претензії на який висловлює й сусідній Пакистан", - йдеться в повідомленні.
На тлі оголошеного 5 серпня рішення Делі про скорочення автономних повноважень переважно мусульманського регіону відбулися відключення засобів комунікації, запровадження комендантської години та інші обмеження. Це викликало обурення значної частини людей у контрольованій Індією частині Кашміру, у пакистанській частині регіону, а також протест керівництва Пакистану в столиці країни Ісламабаді.
За даними чиновників, які анонімно спілкуються з журналістами, кашмірці провели близько 300 демонстрацій на знак протесту проти утисків. Сталося кілька сутичок із поліцією.
"Серед затриманих переважає молодь, включно як з антиіндійськими протестувальниками, так і з проіндійськими лідерами Кашміру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, відносини двох країн загострилися, коли 5 серпня індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні.
Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Влада Пакистану вважає, що цей крок, який супроводжувався діями сил безпеки і запровадженням комендантських годин, загрожує міжнародному миру та може призвести до етнічних чисток і геноциду в регіоні, де більшість складають мусульмани.
Пакистан заявляв, що буде оскаржувати в Міжнародному суді рішення Індії про скасування спеціального статусу підконтрольної Делі частини спірного регіону Кашмір.