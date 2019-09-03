Более 200 иностранцев обвиняются в незаконном посещении Крыма

"В настоящее время зарегистрировано более 30 уголовных производств по фактам нарушений порядка въезда, выезда на временно оккупированную территорию Украины - полуостров Крым иностранными гражданами, которые сегодня объединены в 5 уголовных производств, в которых установлено данные более 200 человек - иностранных граждан, незаконно посетивших территорию оккупированного полуострова", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

В прокуратуре АР Крым добавили, что имена 200 подследственных иностранцев не разглашаются.

Как сообщал УНН, управление Службы безопасности Украины в АР Крым расследует 61 эпизод о нарушении судами правил въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма.