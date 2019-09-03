Понад 200 іноземців звинувачуються у незаконному відвідуванні Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Щодо більш ніж 200 іноземних громадян правоохоронні органи зареєстрували кримінальні провадження щодо звинувачення цих осіб у незаконному відвідуванні окупованого Криму. Про це УНН повідомили в прокуратурі АР Криму.
"На даний час зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень за фактами порушень порядку в’їзду, виїзду на тимчасово окуповану територію України — півострів Крим іноземними громадянами, які на сьогодні об’єднані в 5 кримінальних проваджень, в яких встановлено дані понад 200 осіб — іноземних громадян, які незаконно відвідали територію окупованого півострова", - повідомили в прокуратурі АР Криму.
У прокуратурі АР Криму додали, що імена 200 підслідних іноземців не розголошуються.
Як повідомляв УНН, управління Служби безпеки України в АР Крим розслідує 61 епізод про порушення суднами правил в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію Криму.